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الصومال ونيجيريا يبحثان سبل تعزيز العلاقات وجهود مكافحة الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيره النيجيري محمد بخاري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجال التجاري وحركة تنقل المواطنين.

 

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما على هامش المشاركة في القمة الـ 36 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم /الاثنين/، سبل دعم وتطوير جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الوحدة الإفريقية.

 

وأشار الرئيس الصومالي إلى الإنجازات المحققة في المجال الأمني، والقضايا الاقتصادية والسياسية في البلاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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