شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السورى: 130 مصابا حصيلة غير نهاية نتيجة زلزال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدفاع المدني السورية، إصابة 130 شخصا في حصيلة غير نهائية بعد الزلزال الذى ضرب البلاد اليوم الإثنين، موضحا أن الإصابات هي بحالات كسور ورضوض وحالات إغماء وخوف وهلع.

وأكد الدفاع السوري، أن الزلزال أدى لانهيار عدد من الجدران والأبنية المتصدعة في المناطق التي ضربها الزلزال السابق.

وفي تركيا، أعلن زير الداخلية التركي، وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 من جراء الزلزال الأخير الذي ضرب هطاي، اليوم الإثنين، وبلغ شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وقال سليمان صويلو، في بيان، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن عالقين في ثلاث مناطق في ولاية هطاي، موضحا أن 26 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزالين الجديدين في الولاية اللذين شعرت بهما 10 دول

وضرب زلزالان جديدان الاثنين، بقوة 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا، وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ومركزه قضاء دفنه في ولاية هطاي، كما أعلنت سوريا تأثر عددا من المحافظات بالهزة الأرضية، كذلك شعر بها كل من سكان الأردن وفلسطين ولبنان ومصر.