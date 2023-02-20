شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ونيبال تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي صقر غباش، اليوم/الاثنين، مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية نيبال غانيش براساد تيميلسينا، بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا.



وأكد الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية أهمية التعاون البرلماني وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين، وأشارا إلى أهمية تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة تبادل المعرفة والممارسات البرلمانية.



ولفت غباش إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ورغبة قيادتي البلدين لفتح آفاق تعاون جديدة في الكثير من القطاعات لاسيما القطاع الزراعي والصناعي وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة والاستثمار في المياه، والسياحة، وبناء الموانئ، والمطارات.



من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية نيبال، أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة البرلمانية؛ نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.