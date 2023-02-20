شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطيني مُتأثرًا بجروح أصيب بها من الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء الاثنين، استشهاد الطفل منتصر محمد ذيب الشوا (16 عامًا)، مُتأثرًا بجروح أصيب بها من الاحتلال في وقت سابق من هذا الشهر.

وأصيب الطفل الشوا وهو من مخيم "بلاطة"، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الثامن من الشهر الجاري، حيث اخترقت رصاصة رأسه من خلف الأذن وخرجت من الفم، ووصل بحالة توقف قلب وتنفس، وتم إجراء الإنعاش اللازم، حيث مكث بالعناية المكثفة، إلى أن أعلن استشهاده قبل قليل.

وباستشهاد الطفل الشوا، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 50 شهيدًا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و12 طفلا وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال.