شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: التجارة بين روسيا والإمارات تسجل رقمًا قياسيًا جديدا خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، أن حجم التجارة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة سجل رقما قياسيا جديدا.



وقال مانتوروف - في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين إن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في عام 2022 وصل إلى مستوى قياسي وسجل نموا بنسبة 68% ووصل إلى 9 مليارات دولار".



وأضاف قائلا "الشراكة بين البلدين آخذة في الازدياد، وأن هذا الاتجاه الإيجابي ينعكس في إحصاءات التجارة الروسية الإماراتية".. موضحا أن حجم الصادرات من روسيا إلى الإمارات زاد بنسبة 71% ووصل إلى 8.5 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6%؛ لتصل إلى 500 مليون دولار.