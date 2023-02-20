شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب السورى يؤكد حرص بلاده على العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب السوري حموده صباغ، حرص بلاده الدائم على العمل العربي المشترك، ومد أيديها نحو جميع أشقائها العرب، داعيا إلى تضافر الجهود من قبل كل الدول العربية لتحقيق التضامن العربي المشترك في مواجهة التحديات الماثلة أمامها.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب السوري اليوم الاثنين مع السفير البحريني المفوض وفوق العادة للبحرين لدى سوريا وحيد مبارك سيار، حيث أشار صباغ إلى أهمية وعمق الروابط والعلاقات الأخوية السورية البحرينية، موضحا أن هذا اللقاء إلى جانب غيره من اللقاءات السورية العربية سيكون فاتحة نحو المزيد من العمل لتوطيد العلاقات العربية العربية، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).



وأعرب صباغ عن أمله في أن تشهد العلاقات السورية البحرينية تطورا نوعيا في المستقبل القريب، مثمنا مواقف البحرين تجاه بلاده ودور السفير سيار في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.



من جانبه، أكد السفير سيار أن كل مجهود عربي لتعزيز العلاقات بين الدول العربية يسهم في توحيد الموقف العربي تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ويحقق مصلحة الأجيال العربية القادمة، معربا عن استعداد البحرين لتقديم كل مساعدة ممكنة لسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر، وعن ثقته في تجاوز سوريا حكومة وشعبا لآثار الزلزال المدمر.



وأشار إلى أن البحرين سترسل قريبا فريقا طبيا إلى سوريا مختصا في علاج إصابات الكوارث لمعالجة المصابين جراء الزلزال إلى جانب تقديم يد العون فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية للمتضررين من أدوية ومعدات ومستلزمات إيواء ومولدات كهربائية، مجددا التأكيد على الدعوة الموجهة من بلاده لرئيس مجلس النواب السوري وعدد من أعضاء المجلس للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد قريبا في البحرين.



وأوضح السفير سيار أن مجلس النواب البحريني يعكف حاليا على تشكيل جمعية الأخوة البرلمانية البحرينية العربية التي تضم لجنة الصداقة البحرينية السورية للإسهام في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية الثنائية.