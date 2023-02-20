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الجيش الصومالي يعتقل قياديين اثنين بارزين من مليشيات "الشباب" وسط البلاد

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القاهرة - سامية سيد - اعتقل الجيش الصومالي، في عملية عسكرية، وبالتعاون مع قوات الدروايش المحلية، قياديين بارزين اثنين من مليشيات "الشباب" (الخوارج) الإرهابية، في محافظة "مدغ" بولاية "غلمدغ" وسط البلاد.

 

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الإثنين، أنه خلال عملية عسكرية جرت ما بين منطقتي (حينلبي وبراغ عيسى) جنوبي محافظة "مدغ"، جرى اعتقال المسؤول المالي ومسؤولي التدريبات لعناصر مليشيات "الشباب" (الخوارج) بالمحافظة وسائق السيارة.

 

وقال رئيس منطقة "بجيلى" بمحافظة "مدغ" محمد شوكي أبشر - في تصريح - إنه تم اعتقال قياديين بارزين اثنين من مليشيات "الشباب" (الخوارج)، والسائق الخاص بهما، في عملية عسكرية مخططة.

 

وأضاف أنه تم العثور على مواد غذائية داخل السيارة نهبتها المليشيات من المواطنين

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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