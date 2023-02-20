شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يكلف بعثة خبراء للمشاركة فى مراقبة الانتخابات التشريعية بجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعثة خبراء من جامعة الدول العربية برئاسة السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد، بالمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية في جيبوتى.

ويأتي تكليف أبو الغيط بناء على دعوة تلقتها الجامعة العربية من وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة الجيبوتية محمود علي يوسف

وتعتزم البعثة، خلال تواجدها في جمهورية جيبوتي، أن تلتقي بمختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وعلى رأسها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف جوانب العملية الانتخابية.

وستقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدي بعد إعلان النتائج الأولية، يتبعه تقريرها النهائي، وسيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لاعتماده وإرساله الى الجهات الجيبوتية المعنية.

يذكر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد شاركت في مراقبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في جمهورية جيبوتي وذلك منذ عام 1992.