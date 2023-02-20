شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد رؤية هلال شهر رمضان 2023؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يقترب موعد استطلاع هلال رمضان 2023، إذ يفصلنا أقل من 30 يوما على تحري هلال الشهر المعظم ويكون ذلك بعد مغيب شمس يوم 29 من شهر شعبان.

ووفقا للحسابات الفلكية المعتمدة، يحل يوم 29 شعبان 1444 هجريا يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس/آذار 2023، حيث يستطلع المسلمون هلال شهر رمضان بعد مغيب شمس ذلك اليوم.

وذكر موقع "طقس العرب" أنه وفقًا للبحوث الفلكية يغرب القمر قبل الشمس في يوم 29 شعبان بكل دول المنطقة، بما فيها السعودية والإمارات ومصر، ما يجعل رؤيته شبه مستحيلة.

ويتوقع أن يولد هلال شهر رمضان 2023 بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية، وعليه تعلن غالبية الدول الأربعاء 22 مارس/آذار المتمم لشعبان، والخميس 23 مارس/آذار أول أيام شهر رمضان المبارك.

من المقرر أن يكون تحري هلال رمضان الامارات 2023 بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ، حيث تغرب الشمس بالعاصمة أبوظبي في تمام الساعة 6:34 دقيقة مساء، وفقا لموقع "طقس العرب".

وذكر الموقع أن من المتوقع أن يغرب القمر قبل الشمس في ذلك اليوم، تحديدا في الساعة 6:22 دقيقة مساء بتوقيت أبوظبي، وبالتالي يستحيل الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المعظم لعدم وجود القمر في الأفق.

عليه يُتوقع أن تُعلن الإمارات يوم الأربعاء مُتمما لشعبان، ويكون يوم الخميس 23 مارس/آذار 2023 موعد أول أيام رمضان.



تعتزم دار الافتاء رؤية هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء 29 من شعبان في تمام الساعة 7:24 مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ومن المقرر أن يكون أول أيام شهر رمضان الكريم الخميس الموافق 23 مارس/آذار 2023.

وذكر موقع "طقس العرب" أن موعد غروب القمر بالقاهرة في يوم الرؤية سيكون في تمام الساعة 5:57 دقيقة مساء، على أن يتبعه غروب الشمس في العاصمة بتمام الساعة 6:07 مساء، ما يعني استحالة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المعظم.

ووفقا للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الحسابات الفلكية أظهرت أن من المحتمل أن يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام 7:24 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ، وبالتالي يوافق أول أيام الصوم الخميس 23 مارس/آذار 2023.

تتحرى السعودية هلال رمضان 1444 في اليوم الأخير من شهر شعبان حسب إجراءات الرؤية الشرعية المتبعة في المملكة، حيث تعقد المحكمة العليا جلستها لتحري هلال الشهر المعظم بمدينة حوطة سدير في محافظة المجمعة باستخدام أحدث الآليات والمراصد الفلكية.

ووفقا للحسابات الفلكية المعلنة، يغرب القمر في العاصمة الرياض قبل الشمس، تحديدا في تمام الساعة 5:54 مساء، على أن يتبعه غروب الشمس في الساعة 6:04 مساء.

وعليه، فإن من المتوقع أن يكون موعد بداية أول أيام شهر رمضان 2023-1444 في السعودية الخميس 23 مارس/آذار 2023.

هناك العديد من الأدعية التي يرددها المسلمون بعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك، من بينها دعاء "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ، وَفَتْحَهُ، وَنُورَهُ، وَنَصْرَهُ وَبَرَكَتَهُ، وَطَهُورَهُ وَرِزْقَهُ، وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيهِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ".

أيضا يستقبل المسلمون شهر رمضان بقول: "اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، والسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالْبَرَكَةِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى".

وكان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول عند رؤية هلال رمضان: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير".