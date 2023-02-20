اخبار الخليج

الأمن العراقى يضبط أكثر من 350 ألف لتر من المشتقات النفطية المهربة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يضبط أكثر من 350 ألف لتر من المشتقات النفطية المهربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، عن ضبط أكثر من 350 ألف لتر من المشتقات النفطية المهربة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استمراراً لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة واعتقال مهربي المشتقات النفطية والمتاجرين بها بطرق غير شرعية، تمكنت مفارز الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية من اعتقال (24) متهماً وضبط أكثر من (350) ألف لتر من النفط المهرب ومشتقاته في محافظات (صلاح الدين، كركوك، القادسية، واسط، البصرة، ديالى، النجف، كربلاء) إضافة إلى عدد من الأوكار التي تستخدم في عمليات التخزين".

وأضاف، أن "ذلك جاء ضمن سلسلة المداهمات والكمائن المحكمة التي أفضت إلى إحباط محاولات التهريب"، لافتاً الى أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم مع المضبوطات على الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا