شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يضبط أكثر من 350 ألف لتر من المشتقات النفطية المهربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، عن ضبط أكثر من 350 ألف لتر من المشتقات النفطية المهربة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استمراراً لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة واعتقال مهربي المشتقات النفطية والمتاجرين بها بطرق غير شرعية، تمكنت مفارز الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية من اعتقال (24) متهماً وضبط أكثر من (350) ألف لتر من النفط المهرب ومشتقاته في محافظات (صلاح الدين، كركوك، القادسية، واسط، البصرة، ديالى، النجف، كربلاء) إضافة إلى عدد من الأوكار التي تستخدم في عمليات التخزين".

وأضاف، أن "ذلك جاء ضمن سلسلة المداهمات والكمائن المحكمة التي أفضت إلى إحباط محاولات التهريب"، لافتاً الى أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم مع المضبوطات على الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".