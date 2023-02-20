شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: تسيير قوافل محملة بـ60 طنا من المواد الغذائية للمحافظات المتضررة من الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت يولا غندور المنسقة في المؤسسة الاجتماعية السورية (سوريا بتجمعنا)، اليوم الاثنين، عن تسيير قوافل محملة بحوالي 60 طنا من المواد الغذائية والإغاثية للمحافظات المتضررة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وأودى بحياة الآلاف، مؤكدة استقرار وتحسن الأوضاع في مدينة حلب بشكل كبير عقب مرور أكثر من أسبوع على الزلزال.

وقالت يولا غندور ـ في تصريح خاص للقناة (السورية) الإخبارية ـ إن "المؤسسة تعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على توفير كافة الاحتياجات الأساسية والغذائية للمتضررين من هذا الزلزال المدمر"، مشيرة إلى أنها قدمت حتى الآن حوالي 120 طنا من المساعدات الغذائية من بينها 65 طنا لمدينة حلب التي كانت تعاني من مأساة إنسانية عقب وقوع الزلزال في البلاد.

ولفتت إلى أن المؤسسة تقوم بدعم من مختلف القطاعات في سوريا حاليا بتقديم المواد الغذائية الأساسية للمطابخ الميدانية من أجل تقديمها للمتضررين في مراكز الإيواء، كما تعمل على دعم فئة الطلاب حتى يتمكنوا من العودة إلى الدراسة بشكل منتظم، مؤكدة انخفاض عدد المواطنين في مراكز الإيواء بمحافظة حلب مقارنة بالأيام الماضية التي تلت الزلزال.

يأتي هذا في الوقت الذي استقبل فيه مطار دمشق الدولي طائرة عمانية تحمل 13 طناً من المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 فبراير الجاري، وأتبعه زلزال آخر بقوة 6ر7 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.