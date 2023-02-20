شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة ليبيا يبحث أوضاع أمنية تعترض سير العمل بمنفذ "أمساعد" البرى الحدودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، مع وزير الداخلية الليبي اللواء عصام أبوزريبة ومدير منفذ أمساعد البري الحدودي اللواء عبد السلام لامين؛ الأوضاع الأمنية والخدمية والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل اليومي بالمنفذ وإيجاد الحلول لها؛ لضمان نجاح سير العملية الأمنية وتذليل كافة الصعوبات أمام المسافرين والمواطنين.

وذكرت بوابة (الوسط) الليبية، أن اجتماع باشاغا مع وزير الداخلية ومدير أمن منفذ أمساعد البري، حضره كل من مدير إدارة التخطيط الأمني بوزارة الداخلية الليبية اللواء ونيس الشكري ومدير أمن بئر الأشهب العميد آدم عيسى، ونائب مدير أمن أمساعد اللواء عمران أبريك.

واستعرض الاجتماع - الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في مدينة (سرت) الليبية - آلية العمل والجهود التي يبذلها كافة العاملين بالمنفذ؛ من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى استعراض مقترح إعادة هيكلية العمل بالمنفذ وفقا لأسس متطورة.

من جانبه، أكد باشاغا - خلال الاجتماع - سعيه للعمل مع وزير الداخلية لتحسين الأوضاع الخدمية والأمنية بالمنفذ.. مشددا على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح المنظمة.