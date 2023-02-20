شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط 16 محاولة للهجرة غير الشرعية وخفر السواحل ينقذ 423 مهاجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خفر السواحل التونسيون، إنقاذ 423 مهاجراً في ليلة واحدة قبالة سواحل البلاد، إضافة الى إحباط 16 محاولة للهجرة غير القانونية بحراً نحو السواحل الأوروبية.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني بياناً قال فيه: "تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 18 و19 فبراير وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط والشمال والجنوب من إحباط عدد 16 عملية اجتياز ونجدة، وإنقاذ 423 شخصاً".

والمهاجرون هم 71 تونسياً و352 من جنسيات دول جنوب الصحراء، بحسب البيان.

وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء، والمتجهين في رحلات غير قانونية بحراً إلى السواحل الأوروبية، وتحديداً الايطالية.