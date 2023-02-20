شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع خامس بين العراق والكويت لمواصلة الحوار بشأن الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الفنية الكويتية - العراقية المشتركة اجتماعها الخامس في العاصمة العراقية بغداد وترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية منصور العتيبي في حين ترأس الجانب العراقي المستشار الدكتور عثمان العبودي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية مساء الأحد، أن الاجتماع تضمن مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162).

واتفق الطرفان على مواصلة الحوار البناء بين الجانبين في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.