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اجتماع خامس بين العراق والكويت لمواصلة الحوار بشأن الحدود البحرية

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القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الفنية الكويتية - العراقية المشتركة اجتماعها الخامس في العاصمة العراقية بغداد وترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية منصور العتيبي في حين ترأس الجانب العراقي المستشار الدكتور عثمان العبودي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية مساء الأحد، أن الاجتماع تضمن مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162).

واتفق الطرفان على مواصلة الحوار البناء بين الجانبين في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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