شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يبحث مع نظيره الكيني سبل تعزيز التعاون بالمجالات الأمنية والتجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيره الكيني وليام روتو، على هامش القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون في المجالات الأمنية والتجارية، وانضمام الصومال إلى مجموعة دول شرق إفريقيا الاقتصادية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، تطرق الرئيس الصومالي إلى الإنجازات الأمنية، ومحاربة مليشيات الخوارج، والقضايا الاقتصادية والسياسية.

وفى السياق نفسه، أكد محمود، أن تطوير علاقات بلاده الفعالة مع الاتحاد الإفريقي وجميع الدول الأعضاء أولوية قصوى، معربا عن تطلعه إلى مستقبل مزدهر للطرفين.