شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الفلكية بجدة: الثلاثاء غُرة شهر شعبان فلكيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة في المملكة العربية السعودية، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الثلاثاء المقبل هو غُرة شهر شعبان عام 1444 هجرية.

وقال أبوزاهرة إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران يوم غد الاثنين 20 فبراير (يوم التحري)، عند الساعة 10:05 صباحا بتوقيت مكة؛ منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأفاد بأن الشمس ستغرب من أفق مكة (يوم التحري) عند الساعة 06:21 مساء؛ وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (3) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (5) درجات وإضاءته (0.3%)، وسيغرب القمر عند الساعة 06:39 مساء بعد (18 دقيقة) من غروب الشمس؛ وبذلك تكون شروط بداية الشهر فلكيًا متحققة، مشيرا إلى أن رؤية القمر بالعين المجردة أو التلسكوب غير ممكنة، بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق.

وبين رئيس الجمعية الفلكية بجدة أنه سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة في اليوم التالي.

وأضاف: "في يوم الثلاثاء 21 فبراير، ستغرب الشمس من أفق مكة عند الساعة 06:22 مساء وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (16) درجة، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (18) درجة، وإضاءته (2.5%) وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة، وسيغرب القمر عند الساعة 07:43 مساء بعد (ساعة و21 دقيقة) من غروب الشمس.