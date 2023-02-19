شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماع الخبراء والمختصين فى حماية المستهلك الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد غدا الاثنين الاجتماع (15) لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية، ويستمر لمدة يومين.



وذكرت الجامعة العربية- في بيان، اليوم الأحد أنه تم إنشاء فريق حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد أنجز الفريق العديد من المهام، وفي إطار استمرارية أعماله، سيتم عقد الاجتماع (15)، وذلك لعرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، والانتهاء من التصور العام للدليل الموحد لقوانين وتشريعات حماية المستهلك بالدول العربية.



كما سيتم مناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بالأسبوع العربي لحماية المستهلك، والذي تم اعتماده ليكون في شهر مارس من كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، حيث من المقرر أن يكون عقد أول نسخة منه في سلطنة عمان يوم 8 مارس المقبل، بمشاركة واسعة من أجهزة حماية المستهلك في الدول العربية والخبراء والمنظمات الدولية، واعتماد مشروع بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية، الذي تم الانتهاء من مناقشة بنوده والتوافق عليها.



وسيتم متابعة إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية، وتلك المنصة مبادرة من جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية، والعمل على إطلاقها في أقرب وقت؛ لتقوية أواصر الترابط والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال الهام، وليعود بالنفع على المستهلك في المنطقة العربية.