شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن تخصيص مليار دولار لدعم المشروعات التنموية في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تخصيص مليار دولار لدعم المشروعات التنموية في القارة الأفريقية.

وجاء إعلان عبد المجيد تبون، في كلمة بلاده أمام القمة الأفريقية في أديس أبابا، اليوم الأحد، والتي ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن.

وقرر الرئيس الجزائري ضخ مبلغ مليار دولار لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بهدف التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية.

ومن بين المشروعات التي سيمولها الرئيس الجزائري تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد شدد، الجمعة الماضية، على ضرورة "تكاتف الجهود الأفريقية والدولية، على أرض الواقع من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين الفرقاء الليبيين".