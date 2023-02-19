شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: الغارات الإسرائيلية على دمشق تخالف القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تعتبر أن الغارات الإسرائيلية على دمشق "تخالف القانون الدولي"، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وأدانت الوزارة الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق وضواحيها، معتبرة إياه انتهاكا صريحا للقانون الدولى.

وكانت قد أكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً بدمشق ومحيطها فجر اليوم الأحد؛ أدى إلى أضرار كبيرة في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق والمركز الثقافي في كفر سوسة.

وأوضح مصدر في المديرية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق وأدت لدمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية.. مبيناً أن الفرق الفنية التابعة للمديرية تقوم الآن بمسح أولي لتقييم الأضرار.