شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يخربون مسجدًا فى البلدة القديمة من مدينة "الخليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول بوزارة الأوقاف الفلسطينية، اليوم الأحد، إن مستوطنين إسرائيليين، اعتدوا ليلًا على مسجد في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقال مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري - في تصريح صحفي - إن مستوطنين من بؤرة "إبراهام أفينو" المقامة على أراضي السوق المركزية للخضار هاجموا بالحجارة مسجد "السنية" الواقع في منطقة السهلة والقريب من سوق الخضار، ما أدى إلى تحطيم نوافذه، وتخريب الساحة الخارجية.

وحذر الجعبري من تكرار مثل هذا الهجوم على المساجد، الأمر الذي يشكل خطرا على أرواح المصلين، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات اليومية التي يرتكبها الاحتلال ومجموعات المستوطنين بحق المواطنين والأماكن المقدسة في تلك المنطقة، لإرهاب المواطنين، ومنعهم من الوصول إلى تلك الأماكن، بهدف عزلها، وتسهيل الاستيلاء عليها، لصالح التوسع الاستيطاني.