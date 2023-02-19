شكرا لقرائتكم خبر عن "الآثار السورية": العدوان الإسرائيلى تسبب بأضرار بقلعة دمشق والمركز الثقافى بكفر سوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً بدمشق ومحيطها فجر اليوم الأحد؛ أدى إلى أضرار كبيرة في المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق والمركز الثقافي في كفر سوسة.

وأوضح مصدر في المديرية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق وأدت لدمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية.. مبيناً أن الفرق الفنية التابعة للمديرية تقوم الآن بمسح أولي لتقييم الأضرار.

وفي السياق ذاته، قال مصدر عسكري سوري - في تصريح لـ (سانا) - إن العدوان الإسرائيلي أدى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء، بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنياً بجروح، بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.

وكانت إسرائيل قد نفذت فجر اليوم عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وفقا للمصدر.