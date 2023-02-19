وزير الخارجية العراقى يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى مع ألمانيا

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، ضرورة تفعيل التعاون مع الجانب الألماني في مختلِف القطاعات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبيئة، مشددا على حرص بلاده على استمرار التعاون والشراكة مع الجانب الألماني.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "حسين التقى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بعدد من أعضاء البرلمان الألماني عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية استعرض جهود الحكومة العراقيّة في التركيز على تقديم الخدمات وتطوير الاقتصاد وتشريع القوانين المهمة، وحرص العراق على تحقيق التوازن في علاقاته الخارجية مع دول الجوار والمنطقة وخلق الاستقرار في العلاقات القائمة بين الدول.. كما لفت إلى ما تم في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الأولى التي عقدت في بغداد، والثانية في عمان".