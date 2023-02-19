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سلطنة عمان: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب مدينة الدقم على ساحل بحر العرب

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطنة عمان، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب مدينة الدقم على ساحل بحر العرب.

وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزتان أرضيتان بقوة 4.3 و4.5 على مقياس ريختر في كهرمان مرعش وغازي عنتاب.

وأرسل مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية طائرة إلى مدينة "غازي عنتاب" (جنوب تركيا)، محملة بأربعين طنا من المواد الغذائية والمساعدات الطبية العاجلة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن ذلك يأتي استكمالا لجهود باريس في تقديم المساعدات الطارئة للمتضررين من الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا، لا سيما الجزء الغربي منه في 6 فبراير الجاري، وأسفر عنهما عشرات آلاف الوفيات وإصابة الكثير بجروح بالغة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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