شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدعو لضغط دولي على الحوثيين لوقف ممارساتها العنصرية ضد الأقليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، السبت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الأقليات الدينية في اليمن، ووقف كل أشكال الملاحقات والتضييق على خلفية المعتقد، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية.



وقال الإرياني - في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إن تحريض الحوثيين ، في كلمة لعناصره ، على الأقليات الدينية في اليمن، وعلى رأسها الطائفة البهائية، وتكفيرهم، يؤكد مضي المليشيا بتوجيه إيراني، في سياسة الاستهداف الممنهج لتلك الطوائف، واضطهاد اتباعها على خلفية معتقداتهم.



وأضاف أن الأقليات الدينية، من ضمنها البهائيون، تعرضت لاستهداف وإرهاب ممنهج على يد الحوثيين منذ انقلابها، تنوعت ما بين مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال بتهم ملفقة والاخفاء والتعذيب النفسي والجسدي، والنفي القسري، وإخضاعهم لمحاكمات غير قانونية، ونهب ممتلكاتهم واقتحام ومصادرة مقراتهم.



وحذر الإرياني، من محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية عبر هذا الشحن والتحريض العلني لعناصرها، وخلق الفتنة بين مكونات المجتمع اليمني المسالم، والآثار الكارثية لهذا الخطاب المتطرف على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.