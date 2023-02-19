شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسير قافلة إغاثة إلى سوريا لدعم المتضررين من الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن الهيئة الخيرية الهاشمية قامت بتسيير قافلة إغاثة مكونة من سبع شاحنات محملة بمواد إغاثية، لإيصالها للمناطق المتضررة في سوريا، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر-نصيب).

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في بيان السبت، بأن الأردن مستمر بتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في سوريا وتركيا لمواجهة تداعيات الزلازل، وتقديم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لذلك.