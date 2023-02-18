شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة عرعر تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة العربية السعودية "صفر درجة مئوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجّلت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية صفر درجة مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, وذلك بحسب التقرير الصادرعن المركز الوطنى للأرصاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية. أيضا، نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

يذكرأن، توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس بالمملكة طقس بارد وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والاوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والاوسط ,فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.