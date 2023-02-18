شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين بوسط الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم مُستوطنون إسرائيليون مسلحون، مساء اليوم /السبت/، منازل مواطنين فلسطينيين وسياراتهم في شارع الشهداء، وزقاق العميان، وشارع الشلالة القديم وسط مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وتسبب الهجوم الذي شارك به عشرات المستوطنين في إصابة طفل يدعى عمران حمودة جابر بحجر في ساقه، تطلب نقله إلى المستشفى.

وحطم المستوطنون عددًا من سيارات الفلسطينيين، بعد أن اعتلوا أسطح المنزل وسط الخليل، عرف واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باب الزاوية، أطلق خلال الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.



وتحصن عدد من المستوطنين خلف جنود الاحتلال على الحاجز العسكري المقام عند مدخل شارع الشهداء، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى منازلهم ورشقوهم بالحجارة ووجهوا لهم الشتائم العنصرية والمسيئة، وهددوهم بترحيلهم والاستيلاء على منازلهم بقوة السلاح، وبممارسة المزيد من الاعتداءات اليومية عليهم، لافتا على أن المستوطنين ما زالوا يتجمعون في المنطقة ذاتها.