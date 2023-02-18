"الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية" تلتقى وزيرى الأوقاف والسياحة فى الأردن

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القاهرة - سامية سيد - التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى برئاسة عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، الدكتور محمد أحمد الخلايلة بمقر المركز الإسلامي الثقافي للوقف بالعاصمة الأردنية عمان، وفق "واس".

جرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية الزيارات بين الأشقاء لما لها من دور في تقوية العلاقات على كافة المستويات، انطلاقاً من حرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، وبحث عددٍ من الموضوعات.

والتقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية أيضا مع وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الأردنية عمان .

كما جرى بحث فرص تعزيز التعاون في القطاع السياحي بين البلدين، وأهمية العمل على تهيئة الفرص، وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.