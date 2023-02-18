شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر فى يوم الشهيد: السياق الإقليمى والدولى ينذر بتداعيات مقلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، رسالة للشعب بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، أشار خلالها إلى أهمية هذا اليوم وما يمثله من رمزية لتضحيات شعب الجزائر الـمحفوظة في ذاكرة الأمة، وقال: "هو مناسبة متجددة تدعونا إلى استشعار الأمانة التي نتحمل جميعا شرف الائتمان عليهـا، من أجل أن يبقى الانتماء الوطني متجذرا، ويظل الوفاء للشهداء رابطة وطنية مقدسة، تحصن تماسك نسيجنا الاجتماعي، أمام من يركبون موجة الإساءة لبلادنا، ويتورطون في تكرار تجاوزاتهم وانزلاقاتهم الرامية إلى التشويش على المسار الذي باشرناه، لبعث تنمية وطنية مستدامة في جزائر جديدة واعدة، والهادفة إلى التأثير في مواقف الجزائر، وتفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي، وفق قاعدة التعاون على أساس تبادل المصالح، المقرون بالاحترام الكامل لمبدأ استقلال الدول، ولمفهوم الندية، وفق الإذاعة الجزائرية .

أضاف تبون: "أغلى رصيد آل إلى الأجيال من ثورتنا المجيدة، وشهدائنا الأبرار، هو الارتباط الأبدي بالرسالة النوفمبرية التي يستمد منها شعبنا القدرة على كشف نوايا دوائر من ورثة العار الاستعماري، يسكنها عداؤها الدائم للجزائر وإذا كنا نحتفي باليوم الوطني للشهيد، انطلاقا من هذه القناعة، التي تغيب من حساباتهم، فللتذكير بغيرة شعبنا الأبي على سيادة أرض الشهداء.

واستكمل قائلا: "للتأكيد على أن الجزائر، التي تكسب في هذه الـمرحلة وفي كل القطاعات والمجالات رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ستواصل على نطاق واسع التوجه نحو تعزيز الإنجازات، وتثبيت أركان الدولة الحديثة، التي تسود فيها قيم المواطنة، وينعم فيها المجتمع بالاستقرار والسكينة، وتكون في أفضل المواقع للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، مع تمام الإدراك لدورها المحوري، ولمكانتها على خارطة توازنات السياق الإقليمي والدولي الراهن، وما يشهده من توتر، أصبح يطبع العلاقات الدولية، وينذر بتداعيات مقلقة.