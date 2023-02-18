شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البريطانية تجري تدريبا عسكريا مع الجيش العماني في رأس مدركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أن القوات البريطانية أجرت تدريبا عسكريا مشتركا مع الجيش الملكي العماني استمر أسبوعين في منطقة رأس مدركة العمانية.

وقال قائد المجموعة القتالية البريطانية بن هاوز - الذي تستعد قواته لتولي قيادة قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد لحلف الناتو، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "منذ مارس 2022 كان تركيز تدريبنا على ضمان استعدادنا للقتال ضد قوة عدو نظير".

وأوضح أن القوات البريطانية تعمل على صقل مهاراتها القتالية في الصحراء في منطقة تدريب حجمها ستة أضعاف مساحة سهل سالزبوري البريطاني، مشيرا إلى أن التمرين يعد التدريبي الرئيسي الأول لنشرهم لمدة 4 أشهر في عمان.

وأضاف القائد البريطاني أن التمرين المشترك حضرته جنود يعملون جنبًا إلى جنب مع الجيش الملكي العماني، حيث قاموا بتنفيذ "هجوم وهمي" على منطقة حضرية "معادية"؛ لاختبار قدرة القوات على التدريب والعمل في التضاريس الوعرة، بما في ذلك السهول الصحراوية وأنظمة الوديان المعقدة والجبال.

وأضاف أن ذلك التدريب يعد الأبرز للجيش البريطاني في جميع أنحاء منطقة الخليج، حيث يشارك فيه ما يصل إلى 1000 جندي بريطاني و100 جندي عماني.