شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام لبنان يعقد سلسلة لقاءات فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال بلبنان زياد المكاري سلسلة لقاءات في العاصمة الفرنسية باريس، استهلها بزيارة "فرانس ميديا موند"، حيث التقى رئيستها ماري كريستين ساراجوس، في حضور مدير التطوير العالمي والموارد الخاصة سيرج شيك، مديرة اذاعة "مونت كارلو الدولية" سعاد الطيب، مديرة اذاعة "فرنسا الدولية" سيسيل ميجي، مديرة "فرنس 24" فانيسا بورغروف، مدير التوزيع في "فرانس ميديا موند" احمد الشيخ، سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، ومستشارة وزير الاعلام للشؤون الفرنكوفونية اليسار نداف. وفق وكالة إعلام لبنان .



وتم بحث تعزيز التعاون بين "فرانس ميديا موند" ووزارة الاعلام على صعيدي الاذاعة وبخاصة "تلفزيون لبنان"، حيث تم التوصل الى مشروع تعاون لدعم التلفزيون سوف يعلن عن تفاصيله لاحقاً، وطلبت ساراجوس امكانية حصول "مونت كارلو الدولية" على ترددات خاصة بها في لبنان.



وقام المكاري بجولة في ستوديوهات "فرانس 24" "ومونت كارلو الدولية" و"اذاعة فرنسا الدولية"، وعقد لقاء مع رئيس معهد العالم العربي الوزير السابق جاك لانغ، في حضور عدوان والسكرتيرة الاولى للسفير رينا حلوي، والمستشارة نداف، خصص للبحث في عدة مشاريع.



وتطرق في حديثه الى مشاريع الوزارة وامكانية التعاون بين معهد العالم العربي و الوزارة على صعيد تثمين الارشيف الذي يعمل عليه مع المعهد الوطني للسمعي و البصري في فرنسا بعدها شارك المكاري في معرض بعنوان "سمركند".