شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الفلسطينيين يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في رحاب المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الباكر على المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه وإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك رغم نصب سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز العسكرية والتدقيق في بطاقات المواطنين ومنع العديد منهم من الوصول للمسجد المبارك.

ويحرص المواطنون من مختلف محافظات الضفة، بما فيها القدس المحتلة وأراضي عام 1948، على إحياء هذه الذكرى في المسجد الأقصى، المكان الذي أسرى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المسجد بدأت رحلة المعراج.

واقتصرت احتفالات هذا العام على عقد حلقات الذكر في مصليات الأقصى ومواعظ دينيّة ومدائح نبوية وأجواء روحانية، ولم يُنس من جلسات الذكر الدعاء لمنكوبي زلزال سوريا وتركيا، وتوزيع الحلوى.. فيما شهدت أسواق القدس، خاصة البلدة القديمة، نشاطا في حركة المتسوقين، الذين ساروا في الأزقة للوصول لأبواب المسجد الأقصى، مُرددين الأناشيد الدينية.