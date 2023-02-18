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جزر القمر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي من السنغال

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القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني اليوم السبت، رئاسة الاتحاد الأفريقي من الرئيس السنغالي ماكي سال .

وقال رئيس السنغال ماكي سال ـ في خطاب تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي ـ إنني أتقدم بالتهنئة للرئيس غزالي عثماني وأعضاء المجلس على انتخابهم ، مضيفا أن هذه المهمة كبيرة بالنظر إلى السياق القاري والدولي، إلا أننا واثقون في قدرتهم على خدمة الاتحاد الأفريقي .

وأكد على ضرورة تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مضيفا أن هذ الأمر يتطلب حشد جميع الجهود، مجددا التزامه بالعمل والتعاون مع الرئيس غزالي عثماني .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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