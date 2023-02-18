شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون يطالبون أمريكا بعدم استخدام "حق النقض" ضد قرار يدين الاستيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل ناشطون فلسطينيون وعرب، رسائل إلكترونية تطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدم استخدام بلاده حق النقض "الفيتو" بصفة عضويتها الدائمة في مجلس الأمن خلال التصويت المتوقع الأسبوع المقبل، والذي يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف الأنشطة الاستيطانية على الفور.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن الرسائل التي أرسلت بشكل مباشر إلى مكتب الرئيس بايدن، تطالب بضرورة إنهاء سياسة "الشيكات المفتوحة" لإسرائيل، والطلب منه عدم استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي، الذي من المقرر أن تقدمه دولة الإمارات بالتشاور مع فلسطين، على إثر "شرعنة" حكومة الاحتلال 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وتطالب الرسالة التي تعمل عليها "منظمة أمريكيون من أجل العدالة في العمل الفلسطيني (AJP Action)" حث الرئيس بايدن على دعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على الأقل مطالبة الوفد الأمريكي بالامتناع عن التصويت، كما حدث في العام 2016 إبان حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، ونائبه حينذاك جو بايدن.