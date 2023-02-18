شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. أكثر من 3.7 مليون دولار في حملة تضامن لدعم متضررى زلزال سوريا وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن إطار فزعة أهل البحرين في حملة "يوم التضامن"، بلغت حصيلة التبرعات أكثر من 3.7 مليون دولار أمريكي مخصصة لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

هذا ونظم تلفزيون البحرين بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حملة وطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا بعنوان "يوم التضامن"، حيث قدم البحرينيون أروع صور الفزعة والتضامن مع الأشقاء في سوريا وتركيا المتضررين من الزلزال ملبين نداء الواجب الإنساني الذي يمليه عليهم دينهم الإسلامي الحنيف في تعظيم مفهوم الإنسانية وأعمال الخير، إذ هبوا وتسابقوا للمشاركة والتبرع لحملة "يوم التضامن مع الأشقاء في سوريا وتركيا"، بحسبما ذكرته وكالة أنباء البحرين.

وأطلق الحملة ممثل الملك البحريني للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بهدف دعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا الذي خلف العديد من الضحايا وأحدث دمارا كبيرا في البنية التحية والمنشآت.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا للتوجيهات الملكية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة لوقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعبين الشقيقين في محنتهم الإنسانية التي ألمت بهم جراء الزلزال المدمر، والعمل على رفع المعاناة عن المتضررين وتخفيف آلام أسر الضحايا، انطلاقا من الواجب الإنساني الذي يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا العربية الأصيلة وتأكيداً للعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية سوريا وجمهورية تركيا.