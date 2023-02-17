شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 53 شخصا فى هجوم لتنظيم داعش على ريف حمص الشرقى وسط سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل 53 شخصا فى هجوم لتنظيم داعش فى ريف حمص الشرقى وسط سوريا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز نقلا عن وسائل إعلام سورية.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الأمريكى، قتل قيادى داعشى يدعى حمزة الحمصى فى عملية عسكرية فى الأراضى السورية، نفذت أمس الخميس، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، إن العملية أسفرت عن جرح 4 أمريكيين خلال العملية التي استهدفت قياديا في تنظيم داعش شمال شرقي سوريا.