شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط 559 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية، إحباط 559 محاولة للهجرة غير الشرعية، عبر الحدود البحرية والبرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان، اليوم /الجمعة/ - أن الوحدات العائمة التابعة لإقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل تمكنت من نجدة وإنقاذ 535 مجتازًا من بينهم 484 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين من مجموع 12 عملية إبحار خلسة باتجاه إيطاليا، وذلك إثر تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جبنيانة قربة وقليبية من ضبط 14 شخصًا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وتمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قرمبالية وبلي وغار الدماء وقفصة من ضبط 10 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن اجتازوا الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية - في بيان، اليوم - التصدي وإحباط 2406 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ ونجدة 38 ألفًا و713 شخصًا خلال عام 2022.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة للحرس الوطني في إطار مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية تمكنت في مختلف الأقاليم البحرية للحرس الوطني من تسجيل النتائج التالية خلال العام الماضي، وقد بلغ عددهم من تم نجدتهم وإنقاذهم 11 ألفًا و218 تونسيًا و27 ألفًا و495 أجنبيًا، وخلال هذه العمليات تمكنت من ضبط 589 مفتشًا عنه في قضايا حق عام، و88 مفتشًا عنه في قضايا ذات صبغة إرهابية.

وأشارت إلى أنه في بداية عام 2023 وحتى 16 فبراير الجاري، أسفرت مجهودات الأقاليم البحرية للحرس الوطني عن التصدي لـ 191 عملية اجتياز وقامت بنجدة وإنقاذ 5216 شخصًا (560 تونسيًا و4656 أجنبيًا)، من بينهم 21 مفتشًا عنه في قضايا حق عام، و4 مفتش عنهم في قضايا ذات صبغة إرهابية.

وأضافت أن تلك الظاهرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال هذا الأسبوع، وذلك نظرًا لتحسن العوامل الجوية، وضبطت الأقاليم البحرية 74 عملية ونجدة وإنقاذ 1991 شخصًا (341 تونسيًا و1658 أجنبيًا).