شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهاجم الصيادين ورعاة الأغنام فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلى، بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، مراكب الصيادين العاملة فى بحر شمال قطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزون في الزوارق الحربية نيران أسلحتهم الرشاشة وقنابل الغاز تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالا، دون التبليغ عن إصابات.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال المتمركزين شرق مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع أطلقوا النار والغاز تجاه رعاة الأغنام وأجبروهم على مغادرة منطقة الرعي.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وكذلك المزارعين ورعاة الأغنام شمال وشرق القطاع، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.