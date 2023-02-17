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لبنان: ميقاتى يبحث تحضيرات الاجتماع الدولى لبحث الاستقرار بالجنوب اللبنانى

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، صباح اليوم الجمعة، التحضيرات الخاصة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في مارس المقبل وهو الاجتماع الذى سيتناول مراحل تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وضرورة العمل على تعزيز الاستقرار جنوب لبنان اضافة الى تداعيات الكوارث الطبيعية على لبنان. وفق بيان للحكومة اللبنانية .

وتم أيضا خلال اللقاء، بحث ملف الانتخابات البلدية والاختيارية وامكان  مساهمة  مؤسسات الامم المتحدة في تقديم الدعم لاجرائها. 

 

ومن جهة ثانية، التقى رئيس الحكومة، المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، وشارك في الاجتماع مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر. 

 

وتم البحث في المشاريع الخاصة بلبنان التي ستعرض على جدول أعمال مجلس ادارة البنك الدولي في يونيو المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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