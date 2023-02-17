شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال فى جرائم التزوير الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت النيابة العامة السعودية، أن الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية تعزز أوجه موثوقية هذه التعاملات وسلامة استخداماتها، وأي ممارسات تزوير فى هذا الشأن تعد جريمة كبيرة . وفق صحيفة سبق.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه يُحظر تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.