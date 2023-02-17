شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين من مخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، ثلاثة شبان من مخيم جنين على حاجز عسكرى، واقتحمت بلدة صانور جنوب جنين صباح اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان، أثناء مرورهم على حاجز عسكري حوارة. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صانور جنوب جنين، وداهمت عدة أحياء وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية الجلمة شمالا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اقتحمت الخميس، منازل ثلاثة أسرى مقدسيين، واستولت على أموال وممتلكات خاصة ومصاغ ذهبي، وخربتها وعبثت بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرين المقدسيين عبيدة الطويل في حي رأس العمود، وأحمد مناصرة، واستولت على أموال وممتلكات خاصة ومصاغ ذهبي منهما، كما اقتحمت منزل الأسير المقدسي المحرر جهاد الزغل، وخربت محتوياته.