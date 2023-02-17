شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عسكرية موريتانية - إسبانية فى نواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى قائد الأركان الموريتانى الفريق مختار بله شعبان، الخميس فى نواكشوط، مباحثات مع وفد عسكري إسباني.

وذكرت القوات المسلحة الموريتانية -في بيان- أن قائد الأركان أجرى مباحثات مع وفد عسكري إسباني برئاسة اللواء آلفونسو كارسيا باكويرو بارادال مستشار الأمانة العامة لسياسة الدفاع والدبلوماسية.

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت التعاون العسكري القائم بين موريتانيا والمملكة الإسبانية، وحضرها اللواء محمد فال الرايس مدير المديرية المركزية للعتاد.

ويأتي اللقاء في إطار اجتماعات موريتانية إسبانية لمتابعة وتقييم التعاون العسكري المشترك.