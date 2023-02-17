شكرا لقرائتكم خبر عن العراق و"الجنائية الدولية" يبحثان جهود فريق التحقيق بجرائم "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، مع مدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الجهود المتواصلة التي يقوم بها فريق التحقيق الدولي بجرائم تنظيم داعش الإرهابي.

وخلال لقائه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بمدينة ميونخ بألمانيا، ناقش الجانبان الجهود المتواصلة التي يقوم بها فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش الإرهابي ، في مجال التحقيق بالجرائم الوحشية التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بحق المدنيين العزل في العراق .. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز".



وأكد الجانبان ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا تلك الجرائم والناجين منها.