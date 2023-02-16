شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن إحباط 20 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية عن إحباط 20 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم /الخميس/- أن الوحدات التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل الوسط والشمال تمكنت من إحباط 20 عملية هجرة غير شرعية بسواحل مرجع النظر.