شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 14 عنصرا من الجيش العراقى وتنظيم داعش فى اشتباكات شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 14 عنصرا من الجيش العراقى وتنظيم داعش خلال اشتباكات الدائرة فى قضاء الطارمية شمالى بغداد .

وقال المصدر لقناة (السومرية نيوز)، إن " الاشتباكات أسفرت عن مقتل 4 عناصر من الجيش بينهم آمر الفوج الثالث/ مغاوير العمليات (المقدم الركن عمار نعمان)، إصابة آخرين بجروح، فيما قُتل 4 من عناصر داعش"، مضيفا أن القوات الأمنية لا زالت تخوض اشتباكات مع عناصر التنظيم الإرهابي في الطارمية.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مداهمة وكر لعصابات داعش الارهابية وقتل ثلاثة ارهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية، وذلك ضمن العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية.

