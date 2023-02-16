شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة طولكرم ويعتقل فلسطينيا من بيت أسير محرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، مدينة طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء، قبل أن تتمركز فى الحى الشرقى، وسط أنباء عن تواجد قوة "مستعربين" فى المنطقة.

واندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال وسكان المدينة، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أن يتم اعتقال شاب من بيت أسير مُحرر.

وفى وقت سابق، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد محمد كامل الجعبرى فى الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت في ساعات متأخرة، من الليل الخليل وفرضت إغلاقا في محيط منزل عائلة الشهيد الجعبري،

وأجبرت عشرات العائلات على إخلاء منازلها وأخرجت أفرادها منها بمن فيهم الاطفال والنساء لساعات، في البرد القارس. يذكر أن الشهيد الجعبري، قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال في 29 أكتوبر الماضي، قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين.

وكان أهالى مُخيم "شعفاط" فى القدس المحتلة، دعوا إلى إعلان العصيان المدنى اليوم الخميس، وإغلاق جميع الطرقات المؤدية للمخيم، رداً على الاعتداءات والقيود المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحقهم.

وانطلقت دعوات شبابية إلى جانب دعوات العصيان، للامتناع عن التنقل عبر الحاجز العسكري للمخيم، رفضاً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية والمهينة.