شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف فوزى كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع الشروق التونسى أنه تم صباح اليوم الخميس، فوزى كمون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، وتم نقله إلى الفرقة المركزية للحرس الوطنى بالعوينة.

وأوضح الموقع أن الإيقافات شملت، منذ نهاية الأسبوع الماضى، الناشط السياسى خيام التركى والقيادى بحركة النهضة نور الدين البحيرى والناشط عبد الحميد الجلاصى والمحامى الأزهر العكرمى والنائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد ومدير عام إذاعة موزاييك أف أم نور الدين بوطار ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين البشير العكرمى والطيب راشد في قضايا مختلفة.