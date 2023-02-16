شكرا لقرائتكم خبر عن فضلت النوم بجوار جثته.. مشهد مؤثر لأم سورية فقدت ابنها فى الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين عشرات المشاهد الإنسانية المؤثرة لكارثة زلزال تركيا وسوريا، تداولت مواقع التواصل الاجتماعى صورة لأم سورية فضلت أن تنام إلى جانب جثة ابنها، التي لفت بكيس أسود بانتظار دفنه في مقاطعة هطاي جنوب تركيا، فيما لم نتمكن من التأكد من هوية ملتقط الصورة أو صحتها. وفق ما نشر موقع العربية.

ويتخوف العديد من السوريين والأتراك الذين نكبوا بتلك الفاجعة من عدم العثور على أحبائهم المفقودين، أو ربما دفنهم من قبل السلطات المعنية على عجل قبل تعرف الأهالي على الجثامين، لاسيما وسط قلق متنام من انتشار الأوبئة والأمراض في المناطق المدمرة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أعربتا عن تضامنهما مع شعب تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل المدمرة الأخيرة وأبرزا التزامهما المشترك بدعم جهود التعافي من تداعيات الكارثة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو في واشنطن العاصمة.

وبحث الجانبان المخاوف المشتركة بشأن إجراءات الصين الأخيرة مع تجديد تأكيدهما على استمرار دعمهما وتنسيقهما بشأن دعم سيادة أوكرانيا في مواجهة التدخل العسكري الروسي.