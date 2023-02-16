شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب شمال البحر الميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرصد الزلازل الأردنى التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية تسجيل زلزال بقوة 3.4 ريختر شمال البحر الميت.

وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان اليوم الخميس، إن الزلزال المسجل عند الساعة 5:36 صباحا وقع على عمق 7 كيلومترات. وأضاف أن هذا النوع من الزلازل الضعيفة نادرا ما يتم الشعور بها، موضحا أن هذه المنطقة تشهد وبشكل دائم تسجيل هذه الهزات الأرضية.

يذكر أن مدير مرصد الزلازل في الأردن، غسان سويدان، طمأن سكان المملكة وأكد عدم صحة الأخبار المتداولة حول قرب وقوع زلزال مدمر في الأردن.

ونقل موقع "خبرني" عن سويدان أنه "من ناحية علمية لا يوجد شيء يسمى تنبؤ بالزلازل"، وأشار إلى أن الزلزال يحدث فجأة ودون سابق إنذار.

جاء تصريح سويدان تعليقا على ما تم تداوله في الأردن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تحذيرات عن وقوع زلزال مدمر في البلاد.

وضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر جنوب تركيا وامتدت اهتزازاته إلى شمال سوريا، مخلفا عددا ضخما من الضحايا بين قتيل وجريح في البلدين.