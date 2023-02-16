شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن المستوطنين، وبينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، نفذوا جولات استفزازية، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحاته وبالقرب من أبوابه. وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية. ويقتحم المستوطنون الأقصى بصورة شبه يومية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل. وعلى صعيد آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيا من بلدة "بيت كاحل"، شمال غرب محافظة "الخليل" الواقعة في جنوب الضفة الغربية.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 10 مواطنين فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، من بينهم أسيران مُحرران.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شاب من مخيم "طولكرم"، لدى مروره على حاجز عسكري غرب نابلس، فيما تم اعتقال شاب اخر من محافظة "طوباس" بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم "عايدة" في بيت لحم، إلى الجنوب من القدس، واعتقلت شابًا، فيما اجرى اعتقال شاب آخر، خلال اقتحام الاحتلال لمدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية.